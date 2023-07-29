Родителей и не помнит: с младшим сыном Рудковской и Плющенко творится страшное

Яна Рудковская вряд ли ожидала, что невинное домашнее видео раскроет печальную правду о жизни ее младшего сына Арсения. Увиденное в блоге продюсера сильно шокировало публику.

В кадрах нашумевшего ролика белокурый мальчик, похожий на ангелочка, показывает большую миску с красной смородиной, которую собрал сам. Хвастаясь умениями Арсения, Рудковская также спросила сына, кого же он будет угощать вкусной ягодой.

Кроха первым делом назвал свою няню, затем перечислил других членов семьи, совершенно позабыв о своих родителях. Про маму и папу Александра Плющенко Арсений вспомнил лишь после настойчивого вопроса Рудковской:

«А кого еще?»

Фолловеры тут же забили тревогу, заметив, что со звездным наследником творится что-то страшное.

«Няня ближе всех», «Мама на последнем месте», «Про папу и маму сказал позже всех», — с ужасом подметили интернет-пользователи.

Также многие из них предположили, что о своем сыне Рудковская думает только тогда, когда ей нужно очередное видео для соцсетей.