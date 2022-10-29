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Родион и рядом не стоял: внешность приемного сына Газманова заставила россиянок схватиться за голову

29 октября 2022 13:15
Родион и рядом не стоял: внешность приемного сына Газманова заставила россиянок схватиться за голову

Выглядит как родной.

Большинство россиян знают старшего сына Олега Газманова – Родиона, с которым звездный папа исполнил несколько совместных хитов. Однако у Газманова есть и младший сын, 24-летний Филипп.

Филипп – сын супруги Газманова, Марианны Муравьевой, от предыдущего брака, но Есаул растил мальчика как родного. И надо сказать, что несмотря на отсутствие кровного родства, отец и сын очень похожи.

Молодой человек держит себя в прекрасной физической форме и делает первые шаги в карьере модели.

Также Филипп занимается бизнесом. О личной жизни накаченный красавчик умалчивает: Филипп Газманов отшучивается, что «проект заморожен», ведь молодой человек сосредоточен на карьере.

Однако в случае чего парень может пойти в модели, его фото собирают тысячи лайков и восторженных комментариев.

Родион и рядом не стоял: внешность приемного сына Газманова заставила россиянок схватиться за голову
Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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