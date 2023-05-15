Родинка в интимном месте: «горячее» фото Самбурской способно свести с ума

Настасья Самбурская уделяет внешности большое внимание. Ранее знаменитость призналась, что придерживается строгой диеты, чтобы ее фигура была близка к идеалу.

Актрису поддержали не все. Фанаты выразили опасение по поводу того, что звезда «Универа» вот-вот доведет себя до анорексии. По уверению Настасьи, она уже похудела до 58,5 кг.

Чтобы успокоить поклонников, брюнетка записала новое видео для своих социальных сетей. Самбурская отправилась в Турцию, где поселилась в пятизвездочном отеле. Во время обеда артистка сняла накрытый стол, уточнив, что она не голодная, а сытая и радостная.

При этом знаменитость красовалась перед камерой в одном бикини. Горячие снимки чуть было не свели с ума интернет-пользователей. И виной всему стала родинка в интимном месте. Такая пикантная деталь в области декольте не могла остаться незамеченной.