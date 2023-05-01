Родился с особенностью: Максим Аверин обречен до конца дней быть не как все

Максим Аверин долгое время скрывал от поклонников, что страдает от крайне неприятной болезни. Этот недуг вполне мог помешать знаменитости построить успешную актерскую карьеру.

Когда звезда «Глухаря» пришел поступать в ВГИК, то был возмущен просьбой членов комиссии показать им свои зубы. «Я вам не лошадь!» — возразил Аверин и благополучно провалил вступительные испытания.

Вот только в учебном заведении не знали, что вовсе не там искали подвох. С зубами у абитуриента, который в итоге стал студентом Щепкинского училища, все было в порядке. А вот с кожей у него серьезные проблемы.

Еще в детстве знаменитости диагностировали экзему. Со временем артист научился держать свое неизлечимое заболевание под контролем. По словам Аверина, если у него и случаются обострения, то лишь после серьезных нервных потрясений. Однако актер знает, как быстро вернуться в ремиссию, поэтому его творческой деятельности ничто не угрожает.