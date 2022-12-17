Родился, когда отцу было 63 года: каким вырос младший сын Валерия Золотухина

Говорят, что на детях гениев природа отдохнула. Это утверждение не работает в случае Валерия Золотухина. Мужчину можно смело называть великим советским и российским актером, а его сыновья так же хорошо преуспели в жизни.

Младший наследник знаменитого артиста появился на свет, когда Валерию было уже за 60.

С самых ранних лет Иван был предрасположен к творческой деятельности. Он занимается в театральном центре, который создал его отец, и мечтает получить актерское образование. Кроме увлечения театром и кино, мальчик также проявляет себя в танцах, пении и баскетболе.

Ивану уже предрекают успешную карьеру из-за сильного внешнего сходства с отцом. Молодой человек обладает идентичным овалом лица, формой глаз и носа. Такая запоминающаяся внешность и тяга к актёрскому искусству обязательно дадут свои плоды.