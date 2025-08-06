Меню
Киноафиша Статьи Родился без ног, ходит на руках: инопланетянина в культовом фильме Спилберга сыграл мальчик-инвалид — и вот как он выглядит сейчас (фото)

6 августа 2025 21:01
Уже не снимается, но изредка выходит на красную дорожку.

Когда мы говорим о легендарном «Инопланетянине» Спилберга, вспоминаем в первую очередь большие глаза, светящийся палец и фразу «И-ти звонить домой». Но задумывались вы хоть на минуту: а кто вообще был внутри этого резинового тела? Спойлер — это не спецэффекты, а три вполне реальных человека, у одного из которых не было ног.

В 1982 году ни CGI, ни продвинутых аниматроников еще не придумали, а потому режиссер довольно долго искал актера, способного двигаться… странно. И нашел!

Знакомьтесь: Мэттью ДеМерритт. Ему было 12, он родился без ног и передвигался, в буквальном смысле, на руках. Именно это и подкупило Спилберга: странная, нестабильная, неловкая походка мальчика выглядела достаточно «неземно».

Мэттью проходил процедуры в больнице в Лос-Анджелесе, когда кто-то из команды Спилберга его заметил. Позвали на пробы, замерили, попросили пройтись на руках. Все подошло.

В сцене, где Е.Т. пьяный шатается по кухне и врезается в шкаф — это Мэттью. Он был внутри костюма ростом 120 см, смотрел на мир через щель в груди, а голова инопланетянина покоилась у него над головой. Жутковато? Еще как. Удобно? Вряд ли. Но работало ведь.

Конечно, он был не один. В других сценах костюм надевали два актера маленького роста — Тамара Де Тро и Пэт Билон. Но Мэттью сыграл самую «странную» пластику героя — ту самую, что врезалась в память.

Сегодня Мэттью 55, он давно не в кино и лишь иногда появляется на фестивалях вроде Omega Con. Например, на 40-летии фильма он вышел на красную дорожку — рядом с самим Спилбергом — и выглядел абсолютно счастливым.

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «Инопланетянин» (1982)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
