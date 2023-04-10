Родились в рубашке: вот, в какой день недели появляются на свет самые удачливые люди

“Да ты просто баловень судьбы”, - услышать в свой адрес такие слова хотел бы, наверное, каждый человек на планете. Прослыть счастливчиком, которому Фортуна постоянно подкидывает уникальные возможности и прочие приятные “плюшки”, вполне возможно, если появиться на свет в определенный день недели. По словам астрологов, люди, рожденные в этот день, могут похвастаться отличным здоровьем, успешной карьерой, материальным благополучием и счастьем в личной жизни. Рассказываем, о каком же дне идет речь.

Суббота

Помните песенку про Остров Невезения из популярного советского фильма “Бриллиантовая рука”? В ней пелось о детях понедельника, которых богиня удачи, Фортуна, старательно обходит стороной. А ведь несчастным, что заполучить ее расположение, нужно было всего-то родиться на несколько дней позднее - в субботу.

Именно в этот день, по словам астрологов, звезды складываются самым благоприятным образом для новорожденных.

Люди, которые появились на свет в этот день, все равно что получили дары от сказочных фей, которые собираются у колыбели. В их жизни все складывается так легко и замечательно, словно по волшебству.

Дело в том, что суббота находится под покровительством Сатурна - планеты, которая защищает своих подопечных от всевозможных бед, несчастий и ненадежных людей вокруг.

Это небесное тело наделено очень мощной энергетикой, которая способствует удаче и везению тех, кто родился под его защитой.

В большинстве случаев люди, появившиеся на свет в субботу, настолько привыкают к своей везучести, что совершенно не замечают ее. Только когда окружающие говорят им фразы в духе “ты, похоже, в рубашке родился”, они с удивлением понимают, что в их жизни все действительно складывается на редкость благоприятно.

Действительно, “дети субботы” пышут здоровьем, энергией, любовью в жизни.

Их переполняют всевозможные мечты, идеи, устремления, которые они рано или поздно воплощают в жизнь. Позитивная энергетика таких людей привлекает в их судьбу любовь, здоровье, деньги, в общем, все то, что вместе слагается в идеальную жизнь.

Безусловно, эти люди тоже иногда оказываются в сложных ситуациях, как и все остальные. Однако благодаря своей интуиции, интеллекту и помощи мироздания они находят выход, делают выводы и впредь стараются не допускать подобных ошибок.