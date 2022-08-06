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Киноафиша Статьи Родили ребенка в нелюбви: Харатьян объяснил страх перед браком

Родили ребенка в нелюбви: Харатьян объяснил страх перед браком

6 августа 2022 15:53
Родили ребенка в нелюбви: Харатьян объяснил страх перед браком

У актера был печальный первый опыт.

Дмитрий Харатьян откровенно рассказал о семейной жизни с двумя женами. Со второй супругой Мариной актер встречался на протяжении семи лет, прежде чем позвать ее замуж. По словам Харатьяна, он оттягивал этот брак из-за первого неудачного опыта:

«Он был в общем печальный. Мне было двадцать лет, брак длился восемь — долгий, очень мучительный, совершенно бездарный, унылый, обреченный. Он изначально был обречен, потому что это было неправильно.

Девочка была старше, заканчивала институт, и ей нужна была, грубо говоря, прописка, чтобы остаться в Москве. Дай, думаю, ей помогу. Вот и помог: восемь лет жизни и ребенок, который родился в нелюбви».

В следующих серьезных отношениях Дмитрий был гораздо осторожнее, особенно из-за опыта алкогольной зависимости. Как утверждает сам Харатьян, он защищал любимую от брака с ним, а не себя от обязательств.

Однако пара все же узаконила отношения. Все решил квартирный вопрос.

«Жили мы в маленькой квартире, а чтобы получить большую, нужно было еще кого-то прописать. И я крикнул Марине с балкона, чтобы шла быстрее, пока ЗАГС не закрылся», — поделился актер в передаче «Он и она».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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