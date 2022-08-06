Родили ребенка в нелюбви: Харатьян объяснил страх перед браком

Дмитрий Харатьян откровенно рассказал о семейной жизни с двумя женами. Со второй супругой Мариной актер встречался на протяжении семи лет, прежде чем позвать ее замуж. По словам Харатьяна, он оттягивал этот брак из-за первого неудачного опыта:

«Он был в общем печальный. Мне было двадцать лет, брак длился восемь — долгий, очень мучительный, совершенно бездарный, унылый, обреченный. Он изначально был обречен, потому что это было неправильно. Девочка была старше, заканчивала институт, и ей нужна была, грубо говоря, прописка, чтобы остаться в Москве. Дай, думаю, ей помогу. Вот и помог: восемь лет жизни и ребенок, который родился в нелюбви».

В следующих серьезных отношениях Дмитрий был гораздо осторожнее, особенно из-за опыта алкогольной зависимости. Как утверждает сам Харатьян, он защищал любимую от брака с ним, а не себя от обязательств.

Однако пара все же узаконила отношения. Все решил квартирный вопрос.