Стали родителями, отказались от актерства: что произошло с детьми из сериала «Счастливы вместе»

Дарья Сагалова и Роман Якин были на пике популярности несколько лет.

Забавную историю продавца обуви из Екатеринбурга помнит вся страна. Несколько лет Гена Букин преодолевал себя и искал счастье, а жена и дочь с сыном этому всячески препятствовали.

Уже тогда мальчики заглядывались на Светку Букину. Эффектная и стройная Дарья Сагалова была объектом восхищения и подражания для девчонок. Правда, вместе с окончанием съемок «Счастливы вместе» закончилась и ее слава. Сагалова, впрочем, не отчаялась и начала строить семейную жизнь. Сейчас актриса счастлива замужем и родила трех прекрасных дочерей.

Привычных черт Дарья, впрочем, не утратила: ее кожа по-прежнему такая же смуглая как раньше, а волосы она красит в пепельный блонд.

Сильнее всего изменился Александр Якин, сыгравший Рому Букина. Актер потерял густую шевелюру, начал экспериментировать с ролями, а не так давно снялся в образе женщины.

Все, о чем сейчас жалеют поклонники — о том, что время течет слишком быстро, и отмотать время вспять уже не получится. Есть ли сожаления по этому поводу у актеров, остается втайне.