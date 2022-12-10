Родилась весом в 900 грамм: трогающая до слез история девочки-дюймовочки, которая так и не стала как все

Кенади-Журден действительно уникальная девушка. Она родилась заболеванием, которое наблюдалось лишь у 100 человек на планете. Вопреки заключению о том, что младенцы с такими отклонениями долго не живут, девочке удалось перешагнуть порог 16 лет.

Мама Кенади родила дочку весом в 900 грамм и ростом 28 сантиметров. В самом начале женщина даже боялась взять малышку на руки.

Она опасалась, что может ненароком сломать руку или ногу. В процессе родители научились бережно взаимодействовать со своим хрупким ребенком.

Журден ходит в обычную школу, поскольку никак не отстает по умственному развитию от своих сверстников. И все же девочка отличается от ровесников, и это служит причинами для нападок со стороны. Но на защиту всегда приход брат Тайран, который любит сестру и не позволяет задирам говорить что-то плохое в ее сторону.