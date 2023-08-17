Родилась весом 680 грамм: посмотрите, как теперь выглядит Дюймовочка из Балашихи

Вика — уникальная девочка. Она появилась на свет в больнице Балашихи, когда ей было всего 28 недель. Рост малышки составлял чуть больше 30 сантиметров, а вес — 680 грамм. Ни один врач не давал гарантий, что ребенок сможет выжить. Но материнская забота переборола все сложности.

После рождения Виктория провела в больнице три месяца. Все это время ее выхаживали врачи и добились чуда — младенец вырос до 43 сантиметров. Мама принесла девочку домой, когда та весила уже почти как обычный ребенок, больше 2 килограмм.

Стоило Вике оправиться, как родителей ждал новый удар — малышке диагностировали генетическое заболевание. Но и эту проблему маминой любви удалось преодолеть. Девочка регулярно занимается с логопедом, а ее темперамент и капризы удается усмирить при помощи родительских хитростей.

Сегодня невероятной малышке уже 4,5 года. Она выросла почти до 1 метра, а весит целых 11 килограммов. Виктория обожает плавать, бегать и прыгать, заводит друзей и каждый день радует маму своими выдумками.