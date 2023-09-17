Родилась с серебряной ложкой во рту, но спилась: ахнете, что стало со звездой «Интердевочки»

Анастасия Немоляева родилась, что называется, с серебряной ложкой во рту. Уже с пеленок ей, дочке, внучке и племяннице известных кинодеятелей в СССР, прочили актерскую карьеру. Одако будущая звезда «Курьера» открещивалась от такой судьбы.

Она настаивала на том, чтобы заниматься творчеством, но прикладным. В частности, Анастасия Немоляева увлекалась вышивкой и рисованием. Но однажды, когда школьница навещала на «Мосфильме» бабушку, ее заметили и позвали сниматься в драму «Три года», а потом и еще в два фильма.

Несмотря на внушительное для выпускницы портфолио, Анастасия Немоляева настаивала, что не видит себя актрисой. Но после ошеломительного успеха «Курьера» она все же сдалась и поступила в ГИТИС на курс Марка Захарова. Однако после роли в «Интердевочке» актерская карьера Немоляевой пошла на спад. И в итоге она вернулась к прошлой мечте и начала заниматься дизайном и росписью по дереву.

Она стала известной на весь мир, но недавно шокировала поклонников в соцсетях просьбой о помощи. Анастасия Немоляева написала, что ей нужен специалист, который поможет справиться с алкогольной зависимостью. А на утро появился еще один пост с обещанием взять себя в руки и завязать.