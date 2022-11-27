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Родилась, когда матери было 11 лет: вы не поверите, какой выросла дочь Валентины Исаевой

27 ноября 2022 14:00
Родилась, когда матери было 11 лет: вы не поверите, какой выросла дочь Валентины Исаевой

Бросила школу, чтобы помогать матери.

В 2005 году 11-летняя москвичка Валя Исаева забеременела от 19-летнего уроженца Таджикистана Хабиба Патахонова. История прогремела на всю страну – зрители требовали возмездия, но Хабиб отделался годом условно, а после женился на своей юной возлюбленной.

За эти годы у пары родилось четверо детей – старшей, Амине, уже 17 лет. Сейчас Валя разводится с горе-мужем, поэтому на плечи старшей дочери легли многочисленные заботы.

Амина ходила в школу и подрабатывала в МФЦ, но из-за ухода отца из семьи все изменилось. Девушка окончила 10-й класс и забрала документы из учебного заведения – нужно было помогать маме сидеть с детьми. На следующей год Амина планирует поступить в колледж, а после него в институт, чтобы стать педагогом начальных классов.

Родилась, когда матери было 11 лет: вы не поверите, какой выросла дочь Валентины Исаевой
Фото: соцсети, кадр из программы "Пусть говорят" (2017)
Алла Новикова
Алла Новикова
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