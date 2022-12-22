Родилась из украденной яйцеклетки: вы точно не знали о тайной дочке принцессы Дианы

Трагическая смерть принцессы Дианы породила множество теорий заговора. Сообщалось, что леди Спенсер вовсе не скончалась в страшном ДТП, а уехала подальше от папарацци. Кроме того, существовала версия о ее заказном убийстве.

А в 2015 году таблоидам удалось разыскать тайную дочку принцессы. Сара якобы родилась из украденной яйцеклетки: еще до первой беременности Диана вместе с мужем, принцем Чарльзом, проходили обследование у репродуктолога, и из-за врачебной халатности их биологические материалы были похищены. «Королевский эмбрион» выносила суррогатная мать, и на свет появилась Сара Спенсер — за 8 месяцев до рождения принца Уильяма.

СМИ утверждали, что девушка знала о своем происхождении, но скрывала его от всех. А после смерти Дианы она и вовсе так испугалась за свою жизнь, что перебралась в Новую Англию. Более того, статьи даже подкреплялись снимками симпатичной блондинки, очень похожей на Диану.

Тем не менее некоторые источники впоследствии развенчали этот миф. Предположительно, фото Сары было сделано в графическом редакторе путем наложения изображений леди Спенсер и принца Чарльза. А на самом деле наследница принцессы и вовсе не существовала.