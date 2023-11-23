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Родилась двойня: опьяненный от счастья Малинин принимает поздравления

23 ноября 2023 12:53
Родилась двойня: опьяненный от счастья Малинин принимает поздравления

Радостный день для многодетного отца.

Александр Малинин начал эстрадную карьеру в далеких 80-х. Творческим прорывом для артиста стал рок-коллектив «Цветы», но позже звезда пошла своим путем, решив вернуть в моду старинные романсы. Популярный певец, он совмещает концерты и съемки с ролью примерного семьянина. Сегодня исполнитель рассказал о пополнении в семье.

Малинин поведал, что ровно 23 года назад на свет появилась двойня — сын Фрол и дочь Устинья. В 2000 году детей звезде родила супруга Эмма Валентиновна. Артист души не чает в своих наследниках. Неудивительно, что и в этот день мужчина не упустил возможности поздравить любимчиков в социальных сетях.

Фрол и Устинья уже взрослые люди, каждый из них пошел своим путем. Если сын Александра Малинина увлечен живописью, то дочь обожает музыку. В этом году брат и сестра объявили, что планируют сочетаться браком со своими вторыми половинками. Так что в семье Малининых может случиться двойная свадьба.

Родилась двойня: опьяненный от счастья Малинин принимает поздравления
Фото: Legion Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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