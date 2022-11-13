Родилась через два часа после смерти отца: не поверите, как живет дочь Ратмира Шишкова из «Фабрики звезд»

В 2007 году поклонников «Фабрики звезд» шокировала новость о трагической гибели бывшего участника проекта Ратмира Шишкова. На шоу он пришел в возрасте 15 лет, а после окончания сезона продюсер Игорь Крутой предложил ему объединиться в группу «Банда» вместе с Тимати, Анастасией Кочетковой и Домиником Джокером. Его карьеру оборвала страшная автомобильная авария: после столкновения иномарка, в которой ехал рэпер, загорелась. Тело 19-летнего Ратмира его родители опознали лишь по татуировкам.

Позже выяснилось, что всего спустя 2 часа после трагедии на свет в роддоме появилась дочка Шишкова. На протяжении четырех лет музыкант встречался с Софией, дочерью атташе из Конго. Малышку назвали Стефанией, а друзья Ратмира по группе пообещали принимать активное участие в ее жизни. Тимати даже стал крестным отцом девочки.

Сейчас Стефании уже 15 лет. Она выросла и превратилась в симпатичную девушку-подростка. Мама Ратмира в соцсетях делится успехами внучки. Например, в этом году Стефания закончила школу и стала студенткой финансово-юридического университета в столице.