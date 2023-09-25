«Родилась бабулей»: в молодости Елена Степаненко выглядела хуже, чем сейчас

Елена Степаненко приятно шокировала народ своим преображением после развода с Евгением Петросяном. Спустя 30 лет совместной жизни юморист ушел к своей молодой помощнице, чем сильно задел самооценку жены. Артистка похудела, пересмотрела свой гардероб — одним словом, похорошела.

Между тем в Сети активно обсуждают не только то, как звезда выглядит теперь, но и то, какой она была на заре своей карьеры. И сходятся во мнении, что экс-супруга комика, словно вино, с годами становится только лучше.

На просторах Интернета есть кадр из фильма «Мышеловка» 1990 года со Степаненко в главной роли. И оказалось, что в молодости знаменитость выглядела гораздо хуже. Интернет-пользователи раскритиковали все, чем наградила актрису матушка-природа, а заодно и стиль, которому она прежде отдавала предпочтение.