Родила тройню и отказалась от мужа: как сейчас живет Настя из «Глухаря» (фото)

Мария Болтнева запомнилась зрителям благодаря участию в съемках детективного сериала «Глухарь». Тогда высокая блондинка с утонченными чертами лица показалась людям хрупкой и немного ранимой женщиной.

Но в реальности актриса была девушкой с твердым характером и жаждой независимости. Поэтому, когда она встретила Георгия Лежаву, ее любовь к свободному образу жизни оказалась под вопросом.

В итоге у счастливой и яркой пары родились трое прекрасных сыновей, и избранник артистки предлагал узаконить их отношения. Однако Мария побоялась штампа в паспорте и новых обязательств, которые непременно привели бы к потере ее независимости.

Именно поэтому сейчас бывшие возлюбленные живут отдельно, а дети большую часть времени находятся с актрисой. Сама Болтнева кроме воспитания наследников решила углубиться и в киноискусство. Теперь она пробует свои силы в кресле режиссера и реже появляется на экране.