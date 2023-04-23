Родила троих и избавилась от 45 кг: при взгляде на бывшую пышку станет не по себе (фото)

У красавицы Джессики Симпсон всегда был внушительный бюст и милые, немного пухлые щечки. Однако на протяжении нескольких лет актриса и певица вынуждена была бороться с хейтерами, которые осуждали ее за лишний вес.

Мама троих детей и до беременности обладала пышными формами, но после родов заметно располнела. При этом блондинка оставалась привлекательной и очень стильной женщиной.

Тем не менее красавица все же устала слушать критику и решила похудеть.

Джессика смогла сбросить 45 килограмм, но вместо восторженных комплиментов она услышала от фанатов предложения о помощи. Из-за резкой потери веса у актрисы пропали милые щечки, стали отчетливо видны кости, а кожа теперь менее упругая, из-за чего на лице появились первые мимические морщины. Полонники обеспокоены видом певицы и считают, что излишняя худоба ее не красит.