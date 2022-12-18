Родила суррогатная мать: редкое фото младшего сына Маликова обсуждают в Сети

Певец и композитор Дмитрий Маликов давно выступает на сцене и является настоящей звездой российского шоу-бизнеса. Именно поэтому он знает, как важно иногда хранить все в строжайшей в тайне.

Его сын от суррогатной матери появился на свет в дали от глаз поклонников. О предстоящем пополнении в семье артист с супругой рассказали только родителям и старшим детям. Скоро Марку уже исполнится пять лет, и за это время он редко появлялся перед камерами.

Недавно Дмитрий решил сводить сына за кулиса одного из концертов, чтобы показать, как изнутри устроенна творческая профессия певца. Артист даже решил поделиться снимком этого события со своими подписчиками. Это вызвало вполне ожидаемую реакцию в социальной сети.