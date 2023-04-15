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Родила пятерых за шесть лет: глазам не поверите, как преобразилась многодетная мать

15 апреля 2023 06:00
Родила пятерых за шесть лет: глазам не поверите, как преобразилась многодетная мать

Ее фигуре можно только позавидовать.

В период беременности тело женщины сильно меняется, и Симон Гейтли знает об этом не понаслышке. За 6 лет англичанка родила 5 детей, и в общей сложности набрала 115 килограмм. Кожа многодетной мамы обвисла, а мышцы стали очень слабыми.

Девушка не опустила руки и решила изменить свою фигуру. Она стала заниматься в спортзале, что заметно улучшило состояние ее тела. А некоторые силовые упражнения красавица выполняла даже во время беременности. Однако в один момент администратор фитнес-клуба запретил женщине ходить на тренировки, поскольку ее поведение смущало остальных посетителей.

Но Симон это не остановило. К тому же она завела личный блог, где начала делиться своим опытом с другими девушками. Сегодня многие действительно прислушиваются к советам привлекательной блондинки, ведь у нее тонкая талия, подтянутые мышцы рук и стройные ноги. А многодетной матери с такой великолепной фигурой можно лишь позавидовать. Родила пятерых за шесть лет: глазам не поверите, как преобразилась многодетная мать

Фото: Соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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