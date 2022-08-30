Родила пятерых: вы не поверите, как изменилась Донна Мартин из «Беверли-Хиллз 90210»

Одной из любимых героинь популярного сериала «Беверли-Хиллз 90210» была Донна Мартин. Хрупкая блондинка выглядела очень наивно по сравнению с остальными персонажами проекта. Как выяснилось, в роли Донны на экране появилась дочь главного продюсера сериала Аарона Спеллинга — Тори. Именно отец-медиамагнат и настоял на том, чтобы в сюжете начинающей актрисе досталась роль невинной студентки. В отличие от других персонажей, Мартин оставалась в сериале вплоть до последнего сезона, вышедшего в 2000 году.

Но, несмотря на все связи отца, головокружительную карьеру в кино Спеллинг построить не удалось. Она снялась в нескольких фильмах, но быстро перешла от эпизодических ролей к статусу приглашенной звезды на телешоу. В 2006 году Тори вышла замуж за актера Дина МакДермотта, от которого родила пятерых детей. Их младший сын Бо появился на свет в 2017 году.

В соцсетях актриса часто делится снимками с семейных праздников. Заметно, что 49-летняя Тори несколько поправилась, а возрастные изменения она старательно скрывает за ретушью и фильтрами. Некоторые комментаторы полагают, что Спеллинг часто прибегает и к услугам пластических хирургов. Таким образом, и сейчас Тори пытается не выходить из образа Донны Мартин.