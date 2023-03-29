Родила от женатого: куда пропала Ангелина из первого сезона «Беременна в 16»

Ангелина Акпарсова не побоялась рассказать свою непростую историю в рамках шоу «Беременна в 16». Юная жительница города Чебоксары закрутила роман с 26-летним Сергеем. Результатом таких отношений стал положительный тест на беременность.

Несмотря на свой возраст, Ангелина захотела оставить ребенка. Сергей такому повороту событий не обрадовался — он настаивал на аборте, а когда понял, что это бесполезно, попросту исчез. Уже потом выяснилось, что возлюбленный Акпарсовой женат и воспитывает с супругой двоих детей. Тогда героиня шоу решила, что справится с воспитанием крохи и без него.

Вскоре у Ангелины родилась дочь, которую она назвала Марьяной. О том, как растет малышка, Акпарсова охотно рассказывает поклонникам в социальных сетях. Там же она порой откровенничает и о своей жизни.

Например, Ангелина призналась, что пока так и не встретила мужчину, который был бы готов заменить четырехлетней Марьяне родного отца, не желающего даже видеть свою наследницу. Однако это вовсе не значит, что Акпарсова одинока — у нее есть молодой человек, однако пока речи о создании крепкой семьи не идет.

В любом случае юная мама не унывает и строит большие планы. Ангелина зарабатывает на социальных сетях, но не желает ограничиваться лишь этим. Акпарсова верит, что в будущем сможет открыть свой салон красоты, чем обеспечит себе и своей дочери безбедную жизнь.