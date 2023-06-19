Родила от женатого: дочь Светланы Ивановой растет копией отца-иностранца (фото)

Светлана Иванова не комментировала личную жизнь, которая вполне сгодилась бы для сюжета мыльной оперы. Когда в 2012 году артистка родила дочь Полину, поклонники принялись гадать, кто же отец малышки.

Вариантов было немного. Ходили слухи, что на съемках звездная блондинка закрутила роман с женатым режиссером Джаником Файзиевым. В 2015 году на одном из светских мероприятий пара рассекретила свои отношения.

Постановщик не сразу развелся с законной супругой Линой Эспли. Тайную свадьбу с Ивановой он сыграл лишь спустя четыре года после того, как признался в любовной связи с ней.

Артистка по-прежнему не любит говорить о личном, но показывает в Сети снимки своей наследницы. Поклонники поражаются, что Полина растет полной копией отца-иностранца. К слову, она не единственный ребенок пары. Также супруги воспитывают дочь Миру, появившуюся на свет в 2018 году.