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Родила от японца: дочки Кати из «Курьера» поражают всех необычной внешностью

7 октября 2023 08:30
Родила от японца: дочки Кати из «Курьера» поражают всех необычной внешностью

Девушки по красоте готовы потягаться с матерью.

Анастасия Немоляева начала сниматься в кино еще в 11 лет. А в 1986 году девушка исполнила главную роль в фильме «Курьер», которая принесла ей всесоюзную известность.

Именно благодаря работе в кино актриса встретила свою любовь. В начале девяностых катину «Сны о России» снимала японская команда. Анастасии понравился один из членов съемочной группы, и она попыталась с ним заговорить. Оказалось, что режиссер Цутому Исидзма отлично знает русский язык.

Пара вместе уже тридцать лет. У Анастасии и Цутому родились три дочери — София, Евдокия и Ефросинья. Все девушки выросли очень разными, но одинаково привлекательными. Они взяли лучшее от родителей, а примесь азиатской крови добавила изюминки к славянской красоте Немоляевой.

Публика в восторге от наследниц актрисы.

«Какая интересная внешность», «Девочки выиграли в генетическую лотерею», — пишут поклонники в Сети.

Родила от японца: дочки Кати из «Курьера» поражают всех необычной внешностью
Фото: Кадр из фильма «Курьера» (1986), социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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