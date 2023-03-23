Родила от врага СССР: участь вахтерши из фильма «Москва слезам не верит» никого не оставит равнодушным

В советское время любые связи с иностранцами порицались и жестко пресекались. Эта незавидная участь постигла актрису Зою Федорову, известную по роли вахтерши в мелодраме «Москва слезам не верит».

Еще в юные годы артистка познакомилась с дипломатом из США Джексоном Тейтом. Их роман развивался стремительно, и вскоре Зоя забеременела. Но отец ребенка так и не узнал об этом — его срочно выслали из Союза по требованию советских властей. Чтобы сохранить в тайне свое положение от общественности, Федорова быстро вышла замуж за музыканта Александра Рязанова. Но от КГБ скрыть свой секрет актриса не смогла, и ее осудили за шпионаж и связь с врагом страны. Зое дали 25 лет лагерей. Пострадали и ее сестры: Александру приговорили к пожизненной ссылке, а Марию — к 10 годам лагерей.

Федорова вышла на свободу в 1955 году и продолжила актерскую карьеру, правда, ей доставались только эпизодические роли. Также она воссоединилась со своей дочерью Викторией и даже нашла контакты ее отца в Америке. В 70-х состоялась встреча Федоровой с Тейтом. После его смерти актриса планировала перебраться в США, но скончалась в 1981 году при невыясненных обстоятельствах.