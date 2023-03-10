Родила от любовника-африканца: что стало красоткой-ведущей «Дома-2» после проекта

Юлия Ефременкова была одной из самых ярких участниц шоу «Дом-2», которой посчастливилось попробовать себя и в роли ведущей. На проекте красотка строила отношения с Мондезиром, осталась она с ним и после того, как ушла за «периметр».

Вне съемочной площадки возлюбленные часто ссорились и расставались, но это не помешало им стать родителями. В прошлом году Ефременкова родила от любовника-африканца двух мальчиков-близнецов, однако появление общих наследников не улучшило ситуацию.

Не так давно Юлия решилась рассказать поклонникам, что на самом деле происходит в ее семье. Знаменитость призналась, что постоянно подвергается унижениям со стороны Мондезира.

Последней же каплей для экс-участницы «Дома-2» стало то, что возлюбленный не поддержал ее после того, как она потеряла мать. В результате звезда экрана приняла решение о расставании.