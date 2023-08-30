Родила и отправила в специнтернат: как выглядит сражающаяся с болезнью дочь Воробей

Единственной дочери Елены Воробей не повезло с рождения. Девочка появилась на свет недоношенной, что сильно сказалось на ее здоровье.

У Софии была обнаружена задержка в развитии. Елена посчитала, что не будет ничего страшного, если она отдаст дочь в обычную школу. Однако здесь Софию травили и оскорбляли, что сильно ее травмировало.

Когда девочка стала подростком, у нее возникли проблемы и с матерью: причиной стало недопонимание. Ее поведение выходило за рамки допустимого, и Воробей решилась на отчаянный шаг. Артистка отдала дочь в спецучреждение для проблемных подростков, которое находится в Подмосквье.

София с трудом адаптировалась к новым условиям, ведь ей приходилось соблюдать режим, близкий к армейскому. Но, несмотря на трудности, она не держит зла на мать.

После окончания школы девушка поступила в медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Сегодня София живет дома и хорошо общается с родительницей.