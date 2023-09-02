Робот вернулся спустя 40 лет: мало кто знал о продолжении «Приключений Электроника»

Одним из самых популярных у детей в СССР был фильм «Приключения Электроника». Фантастическая сказка покорила зрителей по всей стране, как и исполнители главный ролей — Владимир и Юрий Торсуевы. Спустя много лет братья объявили, что готовятся вернуться к своим любимым персонажам.

Около года назад близнецы сообщили, что в скором времени начнут работать над продолжением легендарной картины. Они обещали, что снимать фильм будет талантливый режиссер, а на площадке соберется отличная команда.

По сюжету события должны были разворачиваться спустя сорок лет после «Приключений Электроника». Сыроежкину уже больше 50 лет. Его двойник-робот тоже вырос, но его сознание так и осталось детским.

Зрители восприняли идею продолжения крайне скептически. В Сети разгорелось бурное обсуждение, но большинство придерживалось одного мнения — ремейк будет провалом. Возможно, именно поэтому Торсуевы больше не говорили о проекте. А съемки, судя по всему, так и не начались.