Робот с аквариумом наперевес: от этого фото 49-летней красавицы станет не по себе

Современная мода не перестает удивлять мировое сообщество. Недавно на одном из мероприятий отличилась 49-летняя красавица Хайди Клум, которая появилась в «металлическом» платье с аквариумом в руке.

Топ-модель облачилась в «космический» серебристый наряд и дополнила свой образ модной сумочкой. Аксессуар представляет собой миниатюрный аквариум с искусственной золотой рыбкой. Правда, удобной такую сумочку не назовешь, ведь туда не поместится даже тушь. Платье заслуживает отдельного внимания. Из-за тяжелого пояса Хайди походила на киборга, будто внутри у нее металлический каркас как у легендарного Терминатора. Это смазало все впечатление от образа.

Пользователи Сети не скрыли свое возмущение, увидев странный наряд Хайди Клум. Они окрестили ее «роботом с аквариумом наперевес». Вот какие комментарии оставили интернет-пользователи: «Спасибо, что рыбка ненастоящая», «Интересно, а паспорт влезет?», «Сумочка, наверное, еще и стоит как крыло самолета».