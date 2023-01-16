Робот из «Ну, погоди!» пугал всех советских детей: реакция иностранцев вас изумит

Одним из самых запоминающихся героев мультсериала «Ну, погоди!» стал роботизированный Заяц, который гоняется за Волком в одной из серий. Многие советские дети признавались, что эпизод, увиденный в детстве, они помнят до сих пор. Однако, как оказалось, иностранные зрители остались под еще большим впечатлением.

Так, по словам заграничных зрителей, которым в детстве удалось посмотреть знаменитый мультфильм, механический Заяц до сих пор остается одним из их самых страшных воспоминаний. В течение многих лет они видели его в кошмарах и все еще вспоминают с содроганием.

«У меня уже проблемы с психикой из-за этого», «Мне это снилось в кошмарах», «Какое-то неизбежное, неумолимое зло из глубин ада, преследующее бедного Волка», — уверены пользователи Сети.

Подобная реакция стала неожиданностью для российских поклонников «Ну, погоди!». Многие из фанатов отметили, что подобный страх выглядит для них чрезмерным, ведь мультфильм был создан все-таки для детей и не должен пугать кого-то так сильно.