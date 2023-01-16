Робот из «Ну, погоди!» пугал всех советских детей: реакция иностранцев вас изумит
Мультфильм сломал психику многих зрителей.
Одним из самых запоминающихся героев мультсериала «Ну, погоди!» стал роботизированный Заяц, который гоняется за Волком в одной из серий. Многие советские дети признавались, что эпизод, увиденный в детстве, они помнят до сих пор. Однако, как оказалось, иностранные зрители остались под еще большим впечатлением.
Так, по словам заграничных зрителей, которым в детстве удалось посмотреть знаменитый мультфильм, механический Заяц до сих пор остается одним из их самых страшных воспоминаний. В течение многих лет они видели его в кошмарах и все еще вспоминают с содроганием.
«У меня уже проблемы с психикой из-за этого», «Мне это снилось в кошмарах», «Какое-то неизбежное, неумолимое зло из глубин ада, преследующее бедного Волка», — уверены пользователи Сети.
Подобная реакция стала неожиданностью для российских поклонников «Ну, погоди!». Многие из фанатов отметили, что подобный страх выглядит для них чрезмерным, ведь мультфильм был создан все-таки для детей и не должен пугать кого-то так сильно.
«Как легко, оказывается, травмировать их психику! Прям неженки какие-то», «Люди стали слишком легко кидаться словами „травмирован“ да „шокирован“», «Я смотрела это ребенком, меня это не травмировало. Мой сын смотрел это ребенком. И его это не травмировало», — делятся мнением российские зрители.