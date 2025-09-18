Меню
Робин Уильямс называл эту драму лучшим опытом в своей карьере — фильм сделал Мэтта Дэймона и Бена Аффлека мировыми знаменитостями

18 сентября 2025 20:03
С коллегами по съемочной площадке актер дружил вплоть до своей смерти в 2014 году.

Каждый актер со временем точно определяет для самого себя, в каком направлении будет развиваться его карьера — драматическом или скорее комедийном, но Робин Уильямс умело балансировал между двумя.

Актеру, на счету которого огромное количество престижных наград, как никому другому удавалось передать всю трагичность психологического портрета того или иного героя благодаря в том числе и умению скрыть боль за улыбкой и парой смешных шуток.

Особенно хорошо это видно в фильме почти тридцатилетней давности, в котором Уильямс сыграл вместе с тогда еще начинавшим актером Мэттом Дэймоном — последний в итоге получил «Оскар» и смог начать еще более успешную карьеру в Голливуде.

Робин Уильямс до конца жизни помнил о съемках «Умницы Уилла Хантинга»

Кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг»

Хотя в фильмографии актера можно найти десятки фильмов, процесс создания которых наверняка тоже остался в его памяти, именно драма, открывшая миру Мэтта Дэймона и Бена Аффлека как сценаристов, стала для Уильямса одним из главных воспоминаний в карьере.

В одном из своих интервью актер упоминал, что был в восторге от сценария, который показал Голливуду, насколько талантливы Дэймон и Аффлек вне их актерского диапазона. По словам Уильямса, хотя он и знал, что обоих его коллег ждет светлое будущее в индустрии, он и понятия не имел, что Дэймон и Аффлек будут делать дальше.

На момент выхода «Умницы Уилла Хантинга» в 1997 году Аффлек хотел зарекомендовать себя именно как многообещающего актера, в то время как Дэймон мечтал о более приземленной карьере, которая позволила бы ему получать признание и деньги за то, что ему действительно нравится делать и что далеко не всегда может соответствовать интересам широкой публики.

Робин Уильямс получил свой единственный «Оскар» за роль в «Умнице Уилле Хантинге»

Для некоторых это может стать настоящим шоком, но за всю свою карьеру Уильямс получил лишь три номинации на «Оскар», а выиграл только один раз — как актер второго плана в «Умнице Уилле Хантинге».

Фильм, собравший в кинопрокате почти 230 миллионов долларов с бюджетом в 10 миллионов, впоследствии стал одним из триумфаторов наградного сезона 1998 года, получив 9 номинаций на «Оскар» и выиграв в двух из категорий.

Кстати, сам Робин Уильямс когда-то претендовал на одну из главных ролей в фильмах о Гарри Поттере, но кастингу помешала Джоан Роулинг — об этом и других актерах, которые почти сыграли в кинофраншизе, читайте в нашей подборке.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг» (1997)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
