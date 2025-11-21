Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Робин Гуд из Одессы или выдумка Рязанова? был ли на самом деле прообраз Деточкина из «Берегись автомобиля»

Робин Гуд из Одессы или выдумка Рязанова? был ли на самом деле прообраз Деточкина из «Берегись автомобиля»

21 ноября 2025 16:11
Робин Гуд из Одессы или выдумка Рязанова? был ли на самом деле прообраз Деточкина из «Берегись автомобиля»

Споры об этом не утихают годами.

Образ Юрия Деточкина — скромного страховщика-идеалиста, тайно воюющего с несправедливостью, — навсегда вошел в золотой фонд советского кинематографа. Но за этим трогательным персонажем скрывается увлекательная история о том, как народная молва и реальная криминальная хроника сплелись воедино, чтобы подарить зрителю одного из самых нежных «разбойников» в истории кино.

Как создавали фильм

Изначально у создателей фильма, Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского, была простая и яркая задумка — найти современного Робин Гуда. По городам СССР — от Москвы и Ленинграда до Одессы — ходила легенда о таинственном угонщике. Он якобы отбирал «Волги» и «Победы» у тех, кто нажился на нетрудовых доходах, продавал машины, а все вырученные средства тайно перечислял в детские дома.

Эта городская сказка так захватила воображение режиссера и сценариста, что они начали настоящее расследование, отправляя запросы в правоохранительные органы разных городов. К их удивлению, следов «автомобильного мстителя» обнаружить не удалось. Герой оказался плодом народной фантазии, воплощением тоски по справедливости в эпоху, когда хитрецы и дельцы умудрялись обходить закон.

Робин Гуд из Одессы или выдумка Рязанова? был ли на самом деле прообраз Деточкина из «Берегись автомобиля»

Что было на самом деле

Однако у этой истории существует и альтернативная, более криминальная версия. Некоторые исследователи и бывшие сотрудники МУРа утверждают, что у Деточкина был вполне реальный, хотя и неофициальный прототип — знаменитый вор-домушник Борис Венгровер.

Его биография поражает контрастами: из 50 лет жизни 36 он провел в тюрьмах, слыл королем взломщиков, но при этом был человеком странного благородства. Если он вскрывал квартиру и понимал, что хозяева живут скромно, он не брал ни копейки, а, наоборот, аккуратно запирал дверь на ключ.

Однажды, столкнувшись на лестнице с обворованным хозяином, он так спокойно с ним поздоровался, что тот лишь через минуту сообразил: на незнакомце были его собственные плащ и шляпа. А главное — большую часть награбленного Венгровер, по некоторым сведениям, направлял на поддержку Саженевской школы-интерната под Рязанью, покупая детям подарки и даже тренируя местную футбольную команду.

Робин Гуд из Одессы или выдумка Рязанова? был ли на самом деле прообраз Деточкина из «Берегись автомобиля»

Как история повлияла на фильм

Рязанов и Брагинский, вдохновленные легендой, но не найдя ее подтверждения, создали своего героя из литературных и кинематографических архетипов. Деточкин вобрал в себя наивную доброту князя Мышкина из «Идиота», рыцарское безумие Дон Кихота и трогательную неуклюжесть Бродяги Чарли Чаплина.

Режиссер хотел показать не ловкого супергероя, а «большого ребенка», чья искренность и чистота помыслов заставляют зрителя задуматься: а кто на самом деле ненормален в этом мире — он или равнодушное общество?

Робин Гуд из Одессы или выдумка Рязанова? был ли на самом деле прообраз Деточкина из «Берегись автомобиля»

Кто мог сыграть Деточкина

Интересна и история воплощения этого замысла. Изначально на роль Деточкина прочили Юрия Никулина, но из-за его гастролей с цирком съемки пришлось отложить. В итоге гениальное решение — пригласить на роль «благородного угонщика» трагического интеллектуала Иннокентия Смоктуновского — встретило сопротивление.

Актер только что играл Ленина, и чиновникам было сложно принять его в образе жулика. Сам Смоктуновский, известный по ролям Гамлета и Мышкина, сомневался в своих комедийных способностях. Рязанову пришлось лететь к нему в Ленинград и буквально вытаскивать из постели, а для верности брать с него расписку о согласии на съемки.

Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото).

Фото: Кадр из фильма «Берегись автомобиля» (1966)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Читать дальше 9 декабря 2025
Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись Читать дальше 9 декабря 2025
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Читать дальше 8 декабря 2025
Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд Читать дальше 8 декабря 2025
Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Читать дальше 8 декабря 2025
Что значит загадочное «Ширли-мырли»: Меньшов утверждал, что это тарабарщина, но тайный смысл все же был Что значит загадочное «Ширли-мырли»: Меньшов утверждал, что это тарабарщина, но тайный смысл все же был Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше