Робин Гуд из Одессы или выдумка Рязанова? был ли на самом деле прообраз Деточкина из «Берегись автомобиля»

Образ Юрия Деточкина — скромного страховщика-идеалиста, тайно воюющего с несправедливостью, — навсегда вошел в золотой фонд советского кинематографа. Но за этим трогательным персонажем скрывается увлекательная история о том, как народная молва и реальная криминальная хроника сплелись воедино, чтобы подарить зрителю одного из самых нежных «разбойников» в истории кино.

Как создавали фильм

Изначально у создателей фильма, Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского, была простая и яркая задумка — найти современного Робин Гуда. По городам СССР — от Москвы и Ленинграда до Одессы — ходила легенда о таинственном угонщике. Он якобы отбирал «Волги» и «Победы» у тех, кто нажился на нетрудовых доходах, продавал машины, а все вырученные средства тайно перечислял в детские дома.

Эта городская сказка так захватила воображение режиссера и сценариста, что они начали настоящее расследование, отправляя запросы в правоохранительные органы разных городов. К их удивлению, следов «автомобильного мстителя» обнаружить не удалось. Герой оказался плодом народной фантазии, воплощением тоски по справедливости в эпоху, когда хитрецы и дельцы умудрялись обходить закон.

Что было на самом деле

Однако у этой истории существует и альтернативная, более криминальная версия. Некоторые исследователи и бывшие сотрудники МУРа утверждают, что у Деточкина был вполне реальный, хотя и неофициальный прототип — знаменитый вор-домушник Борис Венгровер.

Его биография поражает контрастами: из 50 лет жизни 36 он провел в тюрьмах, слыл королем взломщиков, но при этом был человеком странного благородства. Если он вскрывал квартиру и понимал, что хозяева живут скромно, он не брал ни копейки, а, наоборот, аккуратно запирал дверь на ключ.

Однажды, столкнувшись на лестнице с обворованным хозяином, он так спокойно с ним поздоровался, что тот лишь через минуту сообразил: на незнакомце были его собственные плащ и шляпа. А главное — большую часть награбленного Венгровер, по некоторым сведениям, направлял на поддержку Саженевской школы-интерната под Рязанью, покупая детям подарки и даже тренируя местную футбольную команду.

Как история повлияла на фильм

Рязанов и Брагинский, вдохновленные легендой, но не найдя ее подтверждения, создали своего героя из литературных и кинематографических архетипов. Деточкин вобрал в себя наивную доброту князя Мышкина из «Идиота», рыцарское безумие Дон Кихота и трогательную неуклюжесть Бродяги Чарли Чаплина.

Режиссер хотел показать не ловкого супергероя, а «большого ребенка», чья искренность и чистота помыслов заставляют зрителя задуматься: а кто на самом деле ненормален в этом мире — он или равнодушное общество?

Кто мог сыграть Деточкина

Интересна и история воплощения этого замысла. Изначально на роль Деточкина прочили Юрия Никулина, но из-за его гастролей с цирком съемки пришлось отложить. В итоге гениальное решение — пригласить на роль «благородного угонщика» трагического интеллектуала Иннокентия Смоктуновского — встретило сопротивление.

Актер только что играл Ленина, и чиновникам было сложно принять его в образе жулика. Сам Смоктуновский, известный по ролям Гамлета и Мышкина, сомневался в своих комедийных способностях. Рязанову пришлось лететь к нему в Ленинград и буквально вытаскивать из постели, а для верности брать с него расписку о согласии на съемки.

Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото).