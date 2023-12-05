Робертс проболталась: у «Красотки» была более мрачная концовка

Романтическая мелодрама «Красотка» вышла на экраны в 1990 году. Творение режиссера Гэрри Маршалла прославило начинающую актрису Джулию Робертс, сделав ее одной из главных звезд Голливуда. Фильм принято пересматривать в новогодние и рождественские праздники, мечтая о такой же яркой и трогательной любви.

Однако первоначальный сценарий киноленты был совсем другим. Правду поведала исполнительница главной роли в одном из интервью. По словам Робертс, предполагалось, что у ее героини будет зависимость от запрещенных веществ. Поэтому бедняжка заключала контракт с бизнесменом Эдвардом Льюисом от безысходности.

Сомнительная затея оборачивалась для Вивиан новым и трепетным чувством, но персонаж Ричарда Гира не отвечал ей зависимостью. В конце предприниматель бросал «ночной бабочке» три тысячи долларов, которые она с болью тратила на поездку в Диснейленд.