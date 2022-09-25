Риту из «Дня сурка» больше не узнать: седина и морщины превратили ее в старуху

Почти 30 лет назад состоялась премьера кинокомедии «День сурка» о незадачливом метеорологе, попадающем во временную петлю. Риту, подругу главного героя в исполнении Билла Мюррея, сыграла Энди МакДауэлл. В 90-х она была одной из довольно заметных голливудских актрис и снималась в кассовых проектах — «Вид на жительство», «Гудзонский ястреб» и «Рубин Каира». Но «День сурка», а также «Четыре свадьбы и одни похороны» в 1994 году стали вершиной ее карьеры.

К 2005 году она осталась в кино лишь на эпизодических ролях. Чаще Энди появлялась в рекламе. Например, она была лицом косметического бренда L’Oréal. Но сейчас в промокампаниях она больше не участвует: 64-летняя актриса выбрала путь естественного старения и не скрывает свои морщины. Более того, несколько лет назад она наотрез отказалась скрывать седину, поэтому ее некогда пышная копна темных волос заметно «побелела». Все это привело к тому, что МакДауэлл стала выглядеть даже старше своих лет. Однако актрису это не смущает— она продолжает изредка сниматься в сериалах и телефильмах, играя героинь пенсионного возраста.