Рите Агибаловой из «Дома-2» повезло: ее детей воспитывает настоящий красавец

Риту Агибалову можно назвать настоящей счастливицей, ведь она очень удачно вышла замуж. Избранником экс-участницы «Дома-2» стал Павел Марсо, с которым она познакомилась на телестройке. Супруги воспитывают двоих детей. Старшего сына Рита родила от Евгения Кузина, который сегодня не интересуется ребенком. А вот Марсо стал для мальчика любящим и заботливым отцом. Также у пары есть общая дочь Бэлла, в которой Павел души не чает.

Марсо по праву считается одним из лучших отцов за всю историю телепроекта. Он не только заботливый родитель и образцовый муж, но и настоящий красавец. Павел — статный высокий брюнет с обаятельной внешностью. Поэтому неудивительно, что Рите завидуют многие женщины.

Пара часто выкладывает в соцсетях семейные фото. Подписчики не могут нарадоваться на них, ведь все четверо выглядят безмерно счастливыми.