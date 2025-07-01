Рита так просто не уходит: что известно о продолжении «Нереалити» — создатели будут молчать до 4 июля

Но есть все предпосылки, что комедийный сериал и дальше будет выходить.

Иногда сериал так западает в душу, что еще смотря второй сезон думаешь, а будет ли третий. Так и случилось с «Нереалити» — дерзком драмеди о женщине, которую все привыкли судить.

Первый сезон ударил в самое сердце: звезда реалити-шоу Рита Валеева возвращается в родной Костров, где её не ждали — и тем более не прощали за то, что бросила ребенка на мужа.

Второй сезон и намеки на продолжение

Во втором сезоне ставки стали выше. Рита не просто бьётся за уважение — она воюет за дочь, которую бросила десять лет назад. Бывший муж хочет лишить её родительских прав, город снова косится, но что делает Рита?

Она разворачивает вокруг себя новое реалити — со скандалами, обвинениями и тем самым микрофоном, который она давно не выпускала из рук. Теперь это ее сцена, жизнь превратилась в ток-шоу.

Что будет дальше

Но вот в чём интрига — третий сезон пока не анонсирован. KION и LOOKFILM молчат, зрители гадают, а сама Рита Валеева еще не завершила свой путь. И если шоу не продолжится, получится парадокс — антигламурное реалити, которое так отчаянно рвалось в жизнь, закончится всего на двух главах.

Пока что создатели молчат, но скорее всего проект получит продолжение. Ясно станет 4 июля 2025 года, в день выхода финала второго сезона. У Риты ещё остались враги и не поквитавшись звезда их не оставит.

Ещё не сказано главное. И если этот персонаж не вернётся, у нас останется только одно — пересматривать первые сезоны и писать письма создателям. А ведь этот проект с Фоменко и Кологривым известный актер назвал самым недооцененным сериалом последних лет.