Рита из «Покровских ворот» отказывается от общения с россиянами: кто всему виной

Гротескная комедия «Покровские ворота» прославила Олега Меньшикова на всю страну, а вместе с ним и его экранную партнершу Валентину Воилкову. Актриса сыграла принципиальную девушку Риту, в которую без памяти влюбился молодой историк Костик. К сожалению, эта роль стала для Воилковой самой звездной.

Валентину Дмитриевну также можно увидеть в фильмах «Узник замка Иф» и «Обыкновенное чудо». А вот после развала Союза обаятельная актриса окончательно исчезла с российских экранов. О судьбе Воилковой ходили самые разные слухи: спилась, умерла, ушла в монастырь.

Но реальность оказалась куда более безобидной. После роли госпожи де Вильфор в фильме «Узник замка Иф» Воилкова познакомилась с французом, владевшим парижской студией дублирования. Между ними завязался роман, который привел к браку и переезду за границу. Звезда «Покровских ворот» выучила французский и устроилась на студию своего супруга. 65-летняя артистка работает там до сих пор.

С российскими коллегами по советскому кино Воилкова категорически не хочет общаться. Дело в том, что они бурно отреагировали на ее выбор спутника жизни и последующий переезд. В адрес актрисы летели унизительные оскорбления и обвинения в предательстве. Из-за французского мужа от Валентины Дмитриевны отвернулись ее русские друзья. С тех пор актриса почти не бывает в России.