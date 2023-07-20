Рита из «Кадетства» сразила народ наповал: с каждым годом все краше

Звезде «Кадетства» Линде Табагари в этом году исполняется 30 лет. На момент съемок в сериале девушке было всего 14 лет, но проект был для юной актрисы не первым.

За прошедшие годы актрисе удалось добиться многого. Уже в 5 лет она начала модельную карьеру, а в 9 лет впервые появилась на экране. На протяжении трех сезонов она играла в сериале «Каменская» дочь следователя Короткова. Сегодня на счету актрисы уже более 20 ролей.

Зрителям она больше всего запомнилась по молодежным сериалам «Ранетки» и «Кадетство», а в более зрелом возрасте девушка появилась в «Знахаре» и «Часе Волкова». Среди последних работ Табагари — сериалы «Содержанки» и «Чернобыль. Зона отчуждения».

В последние годы Линда снимается реже, так как кроме актерского она решила получить и экономическое образование. С момента съемок в «Кадетстве» актриса лишь похорошела. Девушка выглядит намного моложе своих тридцати и все еще может сыграть роль школьницы, хотя и предпочитает более серьезных и взрослых персонажей.