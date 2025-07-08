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Рисовка изумительная, сборы — полный провал: самое дорогое аниме в истории обошлось Ghibli в 50 000 000 долларов

8 июля 2025 13:17
Рисовка изумительная, сборы — полный провал: самое дорогое аниме в истории обошлось Ghibli в 50 000 000 долларов

10 лет проект удерживал почетный статус, а потом Миядзаки вновь взялся за кисть.

Прежде чем «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки «разорвал» бокс-офис, титул самого дорогого японского фильма в истории принадлежал другому детищу Studio Ghibli — «Сказанию о принцессе Кагуя». Это тихое, почти акварельное чудо обошлось студии в невероятные 5 миллиардов иен — почти 50 миллионов долларов на момент выхода и около 60 миллионов по сегодняшнему курсу.

Парадокс в том, что при всей своей красоте и режиссёрском гении Исао Такахаты фильм в прокате собрал лишь чуть меньше 25 миллионов долларов. В России, например, его смотрели единицы: у нас гораздо популярнее более «понятные» хиты Ghibli вроде «Унесённых призраками» или «Ходячего замка».

Рисовка изумительная, сборы — полный провал: самое дорогое аниме в истории обошлось Ghibli в 50 000 000 долларов

При этом Кагуя — пример того, как далеко готова зайти легендарная студия ради искусства. Фильм создавался 8 лет: Такахата настаивал, чтобы анимация напоминала традиционные японские рисунки тушью и акварелью — простые линии, мягкие мазки, эффект рисовой бумаги. Каждый кадр — как старинная гравюра, ожившая на экране.

Коммерческого чуда не случилось, но именно «Кагую» часто называют одним из самых искренних фильмов Ghibli. Это неторопливый пересказ японской народной сказки о девушке, прилетевшей с Луны и поменявшей жизни всем вокруг — и своим родителям в том числе. Такахата создал не мультфильм, а прощание с земной жизнью и своим собственным творчеством — это была его последняя картина.

Рисовка изумительная, сборы — полный провал: самое дорогое аниме в истории обошлось Ghibli в 50 000 000 долларов

И вот теперь «корону» самого дорогого японского фильма забрал «Мальчик и птица» — ещё одна дорогая попытка Ghibli подарить зрителю настоящую магию. И, судя по сборам в 300+ миллионов долларов, студии это удалось.

Ранее мы также писали: Момо и Кэна меньше, Турбо-бабки — больше: в «Дандадане» изменили главных героев, и аниме стало только круче

Фото: Кадр из аниме «Сказание о принцессе Кагуя» (2013)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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7 комментариев
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