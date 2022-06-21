«Рискует потерять все имущество»: мужа Глюкозы настиг новый удар

В семье Глюкозы настали сложные финансовые времена. Имущество мужа певицы Александра Чистякова было заморожено. Как выяснилось, причиной стал судебный иск, который против бизнесмена подали кредиторы. Предприниматель оказался ответчиком по расследованию махинаций с деньгами в фирме «Руспетро». Истцы просили арестовать активы и собственность Чистякова на сумму в 62 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Звездач ». Суд удовлетворил иск частично, поэтому к каким сбережениям предприниматель потерял доступ, пока неясно.

Адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Telegram-каналом отметил, что бизнесмена ждет затяжной судебный процесс. Эффективным решением ситуации могло бы стать мировое соглашение, в котором Чистяков пропишет график выплаты долгов кредиторам. Тем более, что это уже не первый удар для мужа певицы: ранее его привлекали к ответственности по задолженности кинокомпании «Система-А». Если же предприниматель использует процедуру банкротства, то он останется без средств и собственности.