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«Рискует потерять все имущество»: мужа Глюкозы настиг новый удар

21 июня 2022 09:27
«Рискует потерять все имущество»: мужа Глюкозы настиг новый удар

У Александра Чистякова обнаружились огромные долги.

В семье Глюкозы настали сложные финансовые времена. Имущество мужа певицы Александра Чистякова было заморожено. Как выяснилось, причиной стал судебный иск, который против бизнесмена подали кредиторы. Предприниматель оказался ответчиком по расследованию махинаций с деньгами в фирме «Руспетро». Истцы просили арестовать активы и собственность Чистякова на сумму в 62 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Звездач». Суд удовлетворил иск частично, поэтому к каким сбережениям предприниматель потерял доступ, пока неясно.

Адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Telegram-каналом отметил, что бизнесмена ждет затяжной судебный процесс. Эффективным решением ситуации могло бы стать мировое соглашение, в котором Чистяков пропишет график выплаты долгов кредиторам. Тем более, что это уже не первый удар для мужа певицы: ранее его привлекали к ответственности по задолженности кинокомпании «Система-А». Если же предприниматель использует процедуру банкротства, то он останется без средств и собственности.

«Рискует потерять все имущество», — объяснил эксперт.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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