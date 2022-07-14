Рискует лишиться баснословных денег: вдову Кобзона настиг новый удар

71-летняя Нелли Кобзон до сих пор переживает смерть мужа: известный артист скончался 4 года назад. В наследство вдове достались не только его состояние и недвижимость, но и судебный процесс. Почти 10 лет назад Иосиф Кобзон одолжил другу, предпринимателю из Ставрополя Вагифу Пейсахову, 25 млн долларов на развитие бизнеса. Сначала Вагиф пытался погашать долг, но позже выяснилось, что деньги артиста он просто проиграл в карты. Кобзон привлек к делу правоохранительные органы, но уладить споры с бывшим другом не успел.

Теперь Пейсахов, которого уже признали банкротом, должен вернуть финансы Нелли Кобзон. И на днях вдову настиг новый удар. Управляющий, который занимается имуществом разорившегося бизнесмена, распродает его по заниженной стоимости. По данным «Комсомольской правды», роскошный Rolls-Royce Phantom, который стоит несколько миллионов рублей, был продан всего за 100 тысяч. За такую же сумму у Пейсахова купили и Bentley 4 Continental. Вырученные средства никак не могут покрыть долг бизнесмена семье артиста, а значит, вдова Кобзона рискует лишиться баснословных денег.