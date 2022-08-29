Рискнул жизнью ради поездки за границу: такого об Андрее Миронове вы точно не знали

В 1973 году зрители увидели ленту Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» с уникальным международным колоритом. Одну из центральных ролей в комедии сыграл Андрей Миронов. На съемках он неоднократно рисковал жизнью и лично исполнял все трюки, отказавшись от помощи каскадеров. Некоторые из эпизодов были по-настоящему опасны: например, актер перебирался в машину по 11-метровой лестнице в разгар погони.

В другой сцене он спускался с шестого этажа отеля по ковровой дорожке. Не испугался артист и совместных съемок со львом: на протяжении трех дублей он отважно позировал рядом с хищником. Когда герои перебирались через разведенную переправу, Миронов и вовсе замер над Невой на высоте 45 метров, чтобы оператор мог снять крупный план.

Оказалось, что такая самоотверженность актера была вознаграждена. Эпизод, в котором артист ныряет на дно Невы за шкатулкой, был снят в Неаполе. На работу в Италии Миронову выделили всего два дня, но он задержался за рубежом на три недели, устроив себе полноценный отпуск.