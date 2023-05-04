Риск их второе имя: мужчины этих 3 знаков Зодиака - главные авантюристы

“Кто не рискует, тот не выигрывает”, - именно эта фраза могла бы стать девизом представителей некоторых знаков зодиака. Они не любят сидеть на одном месте, а постоянно бегут куда-то, гонятся за острыми ощущениями, берут на себя такие обязательства, которые не рискнул бы взять никто другой… Астрологи рассказали, кто же в гороскопе может похвастаться репутацией главных авантюристов.

Овен

Представители огненного знака - в числе тех, кто не боится ничего нового. Овен первым испытает на собственной шкуре любые новшества и самые экстремальные развлечения. А все потому, что без адреналина и свежих эмоций этот знак быстро начинает скучать, раздражаться и выливать на окружающих накопившийся негатив.

Дайте Овну спортивный автомобиль и пустую трассу, на которой можно разогнаться как следует и полихачить - и больше ему не нужно ничего для счастья.

Этот огненный знак заряжается позитивной энергетикой от всех занятий, где требуется хотя бы капля риска. Близкие люди могут сколько угодно охать и причитать, но Овен никогда не откажется от возможности пощекотать себе нервы.

Телец

Невероятно, но факт: спокойные и домашние на вид Тельцы в глубине души - настоящие авантюристы. Иногда они не подозреваю об этом качестве до тех пор, пока кто-нибудь из друзей не познакомит их с чем-то экстремальным и будоражащим, например, с рискованными видами спорта. Тут-то представитель земной стихии и поймет, что его привлекает опасность.

Если призадуматься, то становится понятно, что именно толкает плюшевых на первый взгляд Тельцов искать риска и адреналина.

На работе и дома уроженцы этого знака - защитники, на которых лежит ответственность за коллектив или близких людей. Но мужское начало требует реализации, поэтому, чтобы развеяться, Тельцы отправляются на поиски острых ощущений в спорт.

Козерог

Козерогов тоже поначалу сложно заподозрить в том, что им свойственен авантюризм. Представители земного знака хорошенько маскируются, они похожи на персонажей фильмов, в которых обычный офисный работник в свободное время превращается в супергероя. Покинув стены компании, Козерог быстро меняет облик и из “белого воротничка” становится рисковым парнем.

Больше всего уроженцев знака привлекают экстремальные виды спорта.

Бесстрашные Козероги увлекаются бейсджампингом (прыжки с низких высот с парашютом), кейв-дайвингом (погружения в подводные пещеры), рафтингом (сплав по бурным рекам) и другими рискованными видами спортивного досуга. Правда, предпочитают не делиться этим с окружающими - Козерог привык держать все личное при себе.