Ришар безуспешно мечтал сняться у Михалкова и в экранизации Булгакова: зато в 4 отечественных картины его взяли

Пьер Ришар мечтал сняться у Михалхова и сыграть Шарикова. Да, того самого пса из повести Михаила Булгакова, который превратился в человека и стал главным кошмаром русской интеллигенции. А ещё он хотел быть Дядей Ваней. И Распутина не прочь был сыграть, но честно признал:

«Жерар может, я — нет». И Льва Толстого примерял, но засомневался: «Разве я не похож?»

Французский комик с мировым именем, которого в России любят почти как своего, однажды признавался, что ориентируется в наших режиссёрах плохо, имена забывает, но одно знает точно: Никита Михалков — тот, с кем хотелось бы поработать.

И что удивительно: Ришар не просто хочет сниматься где попало, он хочет играть русскую классику, но так и не задалось. С нашим кино Ришар пересекался не раз. Сыграл дедушку Николя в «Кроличьей лапе», месье Дюфена в «Продавце игрушек», Михаила Кувалдина в «Парижанах» — и это главная роль, между прочим. А в «Тысяче и одном рецепте влюблённого кулинара» он вообще Паскаль Ишак, француз, который оказался в Грузии и пытается понять местную кухню и женщин.

Но мечта о Михалкове и Шарикове так и осталась мечтой. Не срослось. Хотя, если подумать, кого бы ещё мог сыграть великий французский клоун в России? Может, Остапа Бендера? Или Кису Воробьянинова? Или вообще — Мастера из «Мастера и Маргариты»? Последнее, кстати, было бы эффектно: грустный клоун Пьер Ришар в пальто на Патриарших.