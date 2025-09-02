Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ридли Скотт хотел свой «Титаник» — но мечты разбились об айсберг: фильм-катастрофа утопил миллионы и репутацию

Ридли Скотт хотел свой «Титаник» — но мечты разбились об айсберг: фильм-катастрофа утопил миллионы и репутацию

2 сентября 2025 13:46
Ридли Скотт хотел свой «Титаник» — но мечты разбились об айсберг: фильм-катастрофа утопил миллионы и репутацию

Сценарий по реальным событиям не уберег.

В 1996 году Ридли Скотт выпустил фильм «Белый шквал» — драму о реальной морской катастрофе. История о паруснике «Альбатрос», который затонул в 1961 году, выглядела масштабно и зрелищно: настоящие волны, штормы, пейзажи — картинка завораживала. Казалось, Скотт попал в нужное русло.

Перспективно звучала и завязка из реальной истории. Причиной гибели судна, как считали очевидцы, стал редкий природный феномен — белый шквал. Это внезапный шквалистый ветер на абсолютно ясном небе, который за считанные минуты превращает море в бурю.

Ридли Скотт хотел свой «Титаник» — но мечты разбились об айсберг: фильм-катастрофа утопил миллионы и репутацию

Через год на экраны вышел «Титаник» Джеймса Кэмерона. Он сделал все то же самое, только мощнее, драматичнее и интереснее — в итоге он и стал мировым феноменом, собрав рекордные кассовые сборы и 11 «Оскаров». На фоне «Титаника» «Белый шквал» быстро канул в тень.

Да, и шансов у него не было изначально. При бюджете в 38 миллионов долларов фильм собрал в прокате чуть больше 10. Итог — минус 28 миллионов и статус одной из самых болезненных неудач режиссера.

О чем фильм «Белый шквал»

Действие происходит в 1961 году. Группа подростков отправляется в плавание на паруснике «Альбатрос» под руководством капитана Кристофера Шелдона. Для них это больше, чем просто учебная практика: море становится школой дружбы, взаимовыручки и взросления.

Но на обратном пути все рушится. Судно попадает в белый шквал. В трагедии гибнут люди. Остальные спасаются в шлюпках и вскоре оказываются на борту проходящего мимо судна. Вскоре Шелдон оказывается под угрозой: против него возбуждают дело и хотят лишить лицензии. Дальше финал, который придумали еще во времена «Общества мертвых поэтов».

Ридли Скотт хотел свой «Титаник» — но мечты разбились об айсберг: фильм-катастрофа утопил миллионы и репутацию

На IMDb у фильма красуется скромная оценка 6,6 баллов. Зрители сходятся в одном: подвел сценарий. Герои предсказуемы, сюжет шаблонный, диалоги банальны. «Скукота» — пожалуй, самое частое слово в отзывах.

Но справедливости ради: картинка у Скотта — потрясающая. Пейзажи, волны, которые бьют в экран, ощущение настоящего океана — смотреть на это одно удовольствие.

Фильм спасают только красивейшие пейзажи и, конечно же, море. Здесь оно показано просто бесподобно, иногда даже завораживает, — говорят зрители.

А на финальных титрах звучит великолепная песня Sting — «Valparaiso». Но, честно говоря, сложно сказать, у кого хватит терпения дождаться ее после двухчасовой драмы, которую так легко переплюнул «Титаник».

Ранее мы писали: «Мы настолько взяли разгон»: фильм с Биковичем рискует стать хитом в Китае — и речь не про «Вызов»

Фото: Кадры из фильмов «Белый шквал» (1996 г.), «Титаник» (1997 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Горжусь этим»: Ридли Скотт отказался снимать «Терминатора 3» даже за $20 миллионов— и дело вовсе не в сценарии «Горжусь этим»: Ридли Скотт отказался снимать «Терминатора 3» даже за $20 миллионов— и дело вовсе не в сценарии Читать дальше 1 сентября 2025
«Я не продаюсь, чуваки»: «Терминатора 3» чуть не снял культовый Sci-Fi-режиссер — было $20 000 000 причин согласиться, но он отказал «Я не продаюсь, чуваки»: «Терминатора 3» чуть не снял культовый Sci-Fi-режиссер — было $20 000 000 причин согласиться, но он отказал Читать дальше 30 августа 2025
Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии Читать дальше 3 сентября 2025
Эту культовую криминальную драму Стивен Спилберг назвал лучшим фильмом в истории — свою актуальность картина сохранит еще долго Эту культовую криминальную драму Стивен Спилберг назвал лучшим фильмом в истории — свою актуальность картина сохранит еще долго Читать дальше 2 сентября 2025
Следующим фильмом Ридли Скотта станет военная драма — что-то эпичное в стиле «Гладиатора» гарантировано Следующим фильмом Ридли Скотта станет военная драма — что-то эпичное в стиле «Гладиатора» гарантировано Читать дальше 2 сентября 2025
Хейтеры Тома Круза, лица к осмотру: самый безумный трюк из фильма «Миссия невыполнима» впервые повторили Хейтеры Тома Круза, лица к осмотру: самый безумный трюк из фильма «Миссия невыполнима» впервые повторили Читать дальше 2 сентября 2025
Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду Читать дальше 1 сентября 2025
Скупой ворует дважды: на Западе в «мохнатые» годы внаглую сплагиатили советский довоенный триллер — и в 1995 году сделали это снова Скупой ворует дважды: на Западе в «мохнатые» годы внаглую сплагиатили советский довоенный триллер — и в 1995 году сделали это снова Читать дальше 31 августа 2025
«Переснял бы»: за что Майкл Бэй разнес свой собственный фильм — это не помешало ему стать одним из лучших боевиков конца 90-х «Переснял бы»: за что Майкл Бэй разнес свой собственный фильм — это не помешало ему стать одним из лучших боевиков конца 90-х Читать дальше 31 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше