Ричарду Гиру пришлось бы не сладко: не поверите, кого прочили на роль скандальной «красотки»

Эта артистка вряд ли смогла бы повторить успех рыжеволосой коллеги по цеху.

Ричард Гир и Джулия Робертс раз и навсегда покорили зрителей, сыграв влюбленных в фильме «Красотка». Рыжеволосая красавица-актриса, бесспорно, стала главной звездой проекта. Впрочем, эта роль вполне могла достаться другой популярной актрисе.

Как оказалось, найти артистку, которая согласилась бы играть женщину легкого поведения, было не так-то просто. Многие отказывались от подобного амплуа, поскольку боялись, что в будущем будут ассоциироваться у широкой общественности с представительницами древнейшей профессии.

В их числе оказалась и Сара Джессика Паркер. Звезда «Секса в большом городе» не допускала даже мысли о том, чтобы примерить на себя образ Вивьен. В любом случае поклонники Ричарда Гира только рады такому повороту событий. По мнению многих, если бы знаменитость согласилась на роль в фильме, то актеру пришлось бы несладко.

Все потому, что артистку, в отличие от Робертс, довольно трудно назвать красоткой. К слову, в 2007 году Сара Джессика Паркер даже была названа самой непривлекательной женщиной в мире.