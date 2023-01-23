Ричарда Гира рядом с молодой женой не узнать: дедушка с внучкой на прогулке (фото)

Давно известно, что нет единого рецепта счастливых отношений. Например, для кого-то большая разница в возрасте неприемлема, а другим это кажется весьма привлекательным.

Так, супруга Ричарда Гира моложе своего избранника на 34 года. Актриса Алхандра Сильва вышла за него замуж в 2018 году. Судя по всему, огромная разница в возрасте никого из них не смущает. Впервые они повстречались, когда Алехандра была еще ребенком. Но после этого они не виделись много лет. Спустя годы актеров свел общий друг, и оба сразу почувствовали взаимное притяжение.

Когда они начали встречаться, Гиру было 65, а Алехандре — 31. Ради этих отношений они ушли от своих законных супругов, с которыми прожили много лет. За спиной Ричарда отношения с супермоделью Синди Кроуфорд и актрисой Кэри Лоуэлл.

Сегодня у Гир и Сильвы два общих сына. Пара часто посещает мероприятия и попадает под пристальное внимание прессы. Судя по всему, актеры безумно счастливы вместе. Однако возраст Гира дает о себе знать. Он уже давно не тот лощеный красавец из фильмов 90-х. Ричард полностью поседел, а его лицо покрылось морщинами. Рядом с молодой и цветущей женой он похож на ее дедушку.