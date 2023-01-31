Резюме Меган Маркл предали огласке: его содержимое поставило людей в тупик

В 24 года у Меган Макрл еще не было титула герцогини, зато было красочное резюме. В нем она перечисляла свои таланты и умения. Среди них кикбоксинг, разговорные испанский и французский языки. Меган снималась с Эштоном Кутчером в романтической комедии «Больше, чем любовь», освоила балет и джаз, а еще она умеет отбивать чечетку.

Пользователи Сети с недоверием отнеслись к навыкам Маркл, отметив, что она их нигде не демонстрировала. «Мадам из породы людей, которые хватают верхушки абы как», — пишет один комментатор. Отсутствие навыков в единоборствах люди разоблачили, припомнив эпизод из мемуаров принца Гарри. Там он рассказывает, что на съемках одного из фильмов тренеры Меган нанесли ей психологическую травму, закинув в машину, а сама она долго не могла отойти от синяков и царапин.

Другие читатели смеялись над невостребованностью Маркл при таком роскошном резюме: «Сколько талантов, а в Голливуд не зовут. И на красную дорожку не зовут». Кое-кто намекнул, что самомнение Меган сродни персонажам из бессмертной комедии Гоголя или сериала «Друзья»: «У Джо в резюме тоже был описан миллион умений и владение французским языком. Очень смешно было, когда его попросили на кастинге поговорить по-французски. Сдается мне, что таланты этой мадам приблизительно из того же мира фантазий».