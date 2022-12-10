Результат повергнет в шок: как выглядит девушка, установившая виниры в домашних условиях

Такие процедуры лучше делать у стоматолога.

Аманда мечтала о белых идеально ровных зубах, однако установка виниров в стоматологическом кабинете стоит баснословных денег, поэтому девушка решила схитрить. Героиня приобрела виниры, которые можно прикрепить самостоятельно.

Изготовление изделия стоило ей немалых денег – 400 фунтов, то есть около 30 тысяч рублей.

Девушка сделала первую примерку виниров на камеру и поделилась роликом в TikTok – результат заставил ее рассмеяться.

Улыбка Аманды стала неестественно белой. «Теперь я похожа на осла», — смеясь, сказала девушка и призналась, что приобретение виниров было большой ошибкой.